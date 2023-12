Das Aus in letzter Sekunde war für Salzburg "Schlag ins Gesicht"

"Am Ende ist es ein sehr bitterer und sehr schmerzhafter Moment, wenn man realisieren muss, dass wir es nicht drüber gekriegt haben. Das Tor am Schluss war ein harter Schlag ins Gesicht", ließ Salzburg-Trainer Gerhard Struber der Enttäuschung freien Lauf. So knapp war Salzburg dran, ein 1:2 hätte für Platz drei und zum Umstieg in die Europa League gereicht. Nach dem 1:3 gegen Benfica ist die Reise durch Europa für Österreichs Serienmeister vorzeitig zu Ende.

➤ Mehr lesen: Schock in der 92. Minute - Salzburg ausgeschieden