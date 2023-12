Schock in Minute 92: Salzburg schied in letzter Sekunde aus

So knapp dran und am Ende stand Salzburg doch mit leeren Händen da. Der österreichische Meister lieferte Benfica einen heroischen Kampf, verlor aber 1:3 und ist als Gruppenvierter ausgeschieden. Das entscheidende Tor fiel erst in der Nachspielzeit – Cabral hatte es mit der Ferse erzielt (92.).

Vor dem Anpfiff gab es für Salzburg eine gute und eine schlechte Nachricht. Tormann Schlager war fit, konnte spielen. Kapitän Ulmer fehlte hingegen krank, was Trainer Struber zu Umstellungen zwang. Dedic rückte auf die linke Seite, der gelernte Innenverteidiger Baidoo nahm seinen Platz auf der rechten Seite der Viererkette ein. „Er hat das in der Jugend schon gespielt, jetzt bekommt er die Chance auf dieser Bühne. Wir haben volles Vertrauen“, erklärte der Coach vor dem Anpfiff.

➤ Mehr lesen: Hat Fußball-Meister Salzburg gegen Russland-Sanktionen verstoßen?