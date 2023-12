Türkei: Klubchef prügelt Schiedsrichter, die Liga wird gestoppt

Bilder, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen, wie Koca auf den international renommierten Schiedsrichter, der im September die Partie Benfica vs. Salzburg in der Champions League geleitet hat, losgeht und ihm mit der Faust ins Gesicht schlägt.

Meler sank zu Boden und hielt sich die Hände vors Gesicht, während weitere Beteiligte, unter ihnen auch Spieler, auf ihn eintraten. Die Menschentraube löste sich erst auf, als Sicherheitskräfte einschritten. Meler wurde in die Kabine eskortiert. Unter seinem linken Auge hatte sich eine starke Schwellung gebildet.