Wie der Pariser Fußball-Traum wieder einmal platzen könnte

Trainer soll bleiben

Geht es schief, wird dies nicht ohne Folgen bleiben, aber es wird, wie L’Equipe schreibt, auch keine tiefgreifenden Umstrukturierungen geben. Trainer Luis Enrique beispielsweise muss sich um seinen Arbeitsplatz keine Sorgen machen. Weil man von den langfristigen Erfolgsaussichten unter dem Spanier überzeugt sei, würde er in der französischen Hauptstadt demnach auch einen peinlichen Abstieg in die Europa League überstehen. Vermeldet zumindest die französische Sportzeitung. In Paris sei also plötzlich die Geduld eingekehrt.