Messi und Ronaldo spielen noch einmal gegeneinander

Der 36-jÀhrige Messi und der zwei Jahre Àltere Ronaldo sind in ihren Weltkarrieren bisher in mehr als 30 Spielen gegeneinander angetreten. Jahrelang spielten sie in den Trikots des FC Barcelona bzw. Real Madrid. Im vergangenen JÀnner spielten die beiden Angreifer in einem Freundschaftsspiel zwischen Al-Nassr und dem damaligen Messi-Club Paris Saint-Germain in Riad.