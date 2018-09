Champions League: Real und Bayern siegen, Ronaldo fliegt

Titelverteidiger Real Madrid ist plangemäß in die Champions-League-Saison gestartet: Die Madrilenen siegten vor heimischem Publikum mit 3:0 gegen die AS Roma und läuteten damit auch auf internationaler Bühne durchaus erfolgreich die Ära nach Cristiano Ronaldo ein. Für die Tore der Königlichen zeichneten Isco, Gareth Bale und Mariano Diaz verantwortlich.

Für den Portugiesen ging sein Juventus-Debüt in der Königsklasse dafür gründlich schief: Nach einer halben Stunde musste der Superstar in Valencia unter die Dusche, Schiedsrichter Dr. Felix Brych stellte Ronaldo allerdings mit einer mehr als zweifelhaften Roten Karte vom Platz. Auch in Abwesenheit des Portugiesen siegte Juventus in Unterzahl mit 2:0, beide Treffer erzielte Miralem Pjanic aus Elfmetern.