Champions League: In Barcelona läuft die große Messi-Show

Mit dem 1:0 ging es auch in die Pause. Danach übernahm der FC Barcelona zusehends die Kontrolle, es dauerte aber bis zur 75. Minute, ehe Ousmane Dembele nach einer tollen Einzelaktion zum 2:0 einschoss. Damit war der Widerstand der bis dahin aufopferungsvoll kämpfenden Niederländer gebrochen, nur zwei Minuten später traf Messi erneut - diesmal nach einem Zuckerpass von Vizeweltmeister Ivan Rakitic.

Das Spiel erhielt kurz darauf aber noch einmal Würze, als Samuel Umtiti nach einem harten Foul an Hirving Lozano vom Platz flog. Barcelona ließ sich nicht beirren, sondern legte nach. Und wer anderes als Messi könnte es sein, der den Schlusspunkt zum 4:0 setzte - nach einem schönen Zuspiel von Luis Suarez netzte der Argentinier ein drittes Mal ein und besiegelte so seinen Dreierpack.

Last-Minute-Drama

In Mailand verpasste Tottenham Hotspur den perfekten Start in die Königsklasse: Die Londoner lagen gegen Inter Mailand lange mit 1:0 in Führung, mussten aber kurz vor Schluss noch den Ausgleich hinnehmen.

Christian Eriksen hatte die Gäste nach nicht ganz einer Stunde sehenswert in Führung gebracht. Der Däne scheiterte im ersten Versuch aus rund 25 Metern an Samir Handanovic im Inter-Kasten, schnappte sich aber den Abpraller und legte ihn präzise - und leicht abgefälscht durch Miranda - über den Schlussmann ins Netz.