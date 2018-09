CL: Grillitsch trifft für Hoffenheim, Ajax glänzt gegen AEK

Florian Grillitsch hat am Mittwoch bei seinem ersten Auftritt in der Fußball-Champions-League ein Tor erzielt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 2:2 des deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim in Charkiw gegen Schachtar Donezk zur frühen Führung. Auch Landsmann Stefan Posch spielte durch. Maximilian Wöber saß beim 3:0-Heimerfolg von Ajax Amsterdam gegen AEK Athen auf der Ersatzbank.

Grillitsch schoss den ersten Champions-League-Treffer in Hoffenheims Clubgeschichte - ein sehenswertes. Der Mittelfeldspieler war nach einem Doppelpass mit Leonardo Bittencourt mit einem überlegten Schupfer erfolgreich (6.). Dabei war der Einsatz des 23-jährigen Niederösterreichers in der Ukraine wegen einer Schulterprellung leicht fraglich gewesen.