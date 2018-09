Champions League: Liverpool schlägt PSG im letzten Moment

Aber noch vor der Pause kam Paris durch Thomas Meunier zum Anschlusstreffer - der aber nicht hätte zählen dürfen. Der im Abseits stehende Edinson Cavani kam per Fallrückzieher zwar nicht an die Flanke von Angel di Maria, irritierte aber die Liverpool-Defensive entscheidend, sodass Meunier einschießen konnte. Für den Ausgleich sorgte dann Superstar Kylian Mbappe: Nach einem ungeschickten Ballverlust von Mohamed Salah startete Neymar durch - der Brasilianer blieb zwar an der Liverpool-Defensive hängen, aber Mbappe erwischte die Kugel und versenkte sie zum 2:2.

Am Ende nützte es nichts - Roberto Firmino erzielte in der 92. Minute sehenswert den Siegtreffer zum 3:2 für Liverpool, das damit in Gruppe C die Tabellenführung übernimmt. Im Parallelspiel der Gruppe erkämpfte Roter Stern Belgrad zuhause ein torloses Unentschieden gegen den SSC Napoli.

Dortmund siegt, Schalke nur remis

In Gruppe A feierten die Auswärtsteams Siege: Borussia Dortmund setzte sich etwas glücklich gegen Club Brügge durch, Siegtorschütze war Geburtstagskind Christian Pulisic mit einem kuriosen Lupfer über den Torhüter der Gastgeber. Im Parallelspiel setzte sich Atletico Madrid gegen den AS Monaco nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 durch.

Für Schalke, das mit drei Niederlagen in die Bundesliga-Saison gestartet war, holte zumindest einen Teilerfolg auf der internationalen Bühne. Die "Königsblauen" gingen dank Breel Embolo (64.), der einen Konter erfolgreich abschloss, in Führung. Otavio gelang per Elfmeter der Ausgleich (75.), nachdem Moussa Marega nach ganz leichtem Kontakt im Strafraum gefallen war. Torhüter Ralf Fährmann, der in der 13. Minute einen Elfmeter von Alex Telles pariert hatte, war diesmal ohne Chance.

Sein Gegenüber, Spaniens 37-jährige Torhüter-Legende Iker Casillas, ging als erster Spieler in seine 20. Champions-League-Saison. Alessandro Schöpf spielte bei Schalke durch, Guido Burgstaller wurde in der 72. Minute eingewechselt. In Istanbul fertigte Galatasaray Lokomotiv Moskau mit 3:0 ab.