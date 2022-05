Real Madrid im CL-Kracher gegen ManCity ohne Alaba, aber mit Risiko

Sieben Tore in einem Halbfinalspiel der Champions League – das hat es überhaupt erst drei Mal gegeben. Zuletzt vor einer Woche im Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Und es grenzt an ein kleines Fußballwunder, dass vor dem Rückspiel am Mittwoch in Madrid noch nicht alles entschieden ist.

Nach dem 4:3-Sieg in Manchester waren sich alle einig: Der Favorit und Tabellenführer der Premier League hat den frisch gebackenen spanischen Meister am Leben gelassen nach 2:0-, 3:1- und 4:2-Führung und teils klarer Überlegenheit.