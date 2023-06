Champions League: Manchester City holt sich erstmals den Titel

Um 23.56 Uhr Ortszeit im Istanbuler Atatürk Stadion, also wenige Minuten vor Beginn der Geisterstunde, endete der Spuk für Manchester City und Trainer Pep Guardiola. Zum ersten Mal konnte dieses Gespann den heiß ersehnten Titel in der Champions League erringen. City schlug Inter Mailand in einem spannenden, aber nicht wirklich hochklassigem Endspiel mit Mühe 1:0. Für das Goldtor von Istanbul sorgte keiner der Stars wie Haaland oder De Bruyne, sondern Rodrigo.