CL-Viertelfinale live: PSG gegen Bayern, Chelsea gegen Porto

Der FC Bayern plant einen großen Europacup-Abend. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Paris Saint-Germain wollen die Münchner trotz schmerzenden Ausfällen in der Offensive doch noch den Halbfinal-Einzug schaffen. Am Dienstagabend wird sich in der Final-Neuauflage des Vorjahres ein Mit-Favorit auf den Titel auf alle Fälle verabschieden. Für David Alaba könnte es sein letztes Spiel in der Königsklasse für die Bayern werden.