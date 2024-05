CL-Halbfinale live: So steht es bei Paris Saint-Germain gegen Dortmund

Marcel Sabitzer ist im Spiel von Borussia Dortmund eine tragende Figur. Am Dienstag-Abend (21 Uhr/live Sky) will die ÖFB-Teamstütze erstmals ins Finale der Champions League einziehen. Der Tabellenfünfte der deutschen Bundesliga geht dank des Heim-1:0 gegen Paris St. Germain mit einem leichten Vorteil in die Retourpartie im ausverkauften Parc des Princes. Dort hatten die Dortmunder in der Gruppenphase am 19. September 2023 eine 0:2-Niederlage kassiert.

Zum vierten Mal also bekommen es die beiden Teams in der laufenden Saison miteinander zu tun. Auf deutschem Boden hatte es vor dem 1:0-Sieg des BVB am 1. Mai auch ein 1:1 am 13. Dezember 2023 gegeben. Die Entscheidung fällt aber in Paris, wo der BVB auch schon im CL-Achtelfinal-Rückspiel 2020 mit 0:2 verloren hatte. Auch aufgrund dieser Erfahrungen sehen sich die von Edin Terzic gecoachten Deutschen nicht in der Favoritenrolle.

"Ganz enge Kiste"

"Sie haben die Erwartung, das gegen uns zu Hause zu regeln. Wir werden leiden müssen und brauchen eine unserer besten Leistungen, um zu bestehen", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Er rechnete mit einer im Gegensatz zum ersten Auftritt in Paris "ganz engen Kiste". Den Respekt von PSG habe man sich erarbeitet. Das auch sehr zur Freude von Terzic, der sich nicht mit einem Unentschieden begnügen möchte. "Alles, was wir brauchen, ist ein Punkt im zweiten Spiel, aber wir wollen auch gewinnen. Wir haben einen kleinen Vorsprung und eine gute Möglichkeit um ins Finale einzuziehen", sagte der 41-jährige Deutsche.