Die sechsbeinige Tormaschine des FC Barcelona

Doch dafür gibt es eben "die drei". Um wieder auf Europas Fußball-Thron steigen zu können, griff man tief in die Schatztruhe: 86,2 Millionen Euro für Neymar und 81,25 Millionen für Luis Suárez soll man hingeblättert haben, um Superstar Lionel Messi zwei kongeniale Spielgefährten zu servieren. Und die drei servieren einander nun Vorlagen, wie es ihnen gerade passt. 108 der insgesamt 159 Pflichtspieltore haben " MSN", wie sie genannt werden, in dieser Saison erzielt. Sechs waren es erst am vergangenen Wochenende beim 8:0 gegen Córdoba, während die Bayern mit einer besseren B-Elf in Leverkusen mit 0:2 ausrutschten.

Heute, 20.45 Uhr, kommt es im Halbfinal-Hinspiel der Champions League in Barcelona zum Gipfel der beiden europäischen Fußball-Großmächte. Und während der FCB aus Spanien nur so vor Selbstvertrauen strotzt, kommt der FCB aus Deutschland auf dem Zahnfleisch dahergekrochen. Zum Vergleich: Den 108 Toren des südamerikanischen Barça-Sturmtrios stehen 15 Treffer des verbliebenen Münchner Offensivtrios mit Thomas Müller, Robert Lewandowski und Mario Götze gegenüber. Während die bayrischen Offensivwaffen Robben und Ribéry verletzt fehlen, sind jene der Katalanen topfit und in Topform. "Das ist schon ein außergewöhnlicher Sturm, der da auf uns zukommt", gestand Bayerns Verteidiger Jérôme Boateng.