Champions League: Der LASK und die Chance auf fünf Millionen

10,62 Millionen Euro Umsatz generierte der LASK im letzten abgerechneten Geschäftsjahr (2017/’18). In der aktuellen Saison wird diese Summe signifikant steigen – dank der Einnahmen im Europacup.

2,92 Millionen Euro haben die Linzer in jedem Fall schon in der Tasche. Denn mindestens in der Gruppenphase der Europa League sind sie dabei, auch wenn es mit der Champions-League-Qualifikation nicht klappen sollte. So hoch ist das Startgeld im kleineren Europacup-Bewerb.