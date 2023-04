Champions League: Alaba legt mit Real gegen Chelsea vor

Dann, ganz plötzlich zündete aber Milans Portugiese Rafael Leao den Turbo, sprintete übers halbe Feld – und verfehlte das Tor haarscharf.

Sein Teamkollege Ismael Bennacer sollte es aber wenig später besser machen. Er schloss einen blitzsauberen Konter ab, brachte Milan in Führung und stellte den Spielverlauf damit völlig auf den Kopf.

Die Mailänder waren jetzt drinnen in der Partie und Simon Kjaer erhöhte knapp vor dem Pausenpfiff beinahe noch auf 2:0, scheiterte per Kopf jedoch an der Latte.

Napoli-Sturmlauf

Nach Wiederbeginn folgte der nächste Napoli-Sturmlauf. Maignan konnte einen Elmas-Kopfball an die Latte lenken (50.).

Die Schlussphase mussten die bis dahin überlegenen Gäste dann in Unterzahl bestreiten, Anguissa flog in einer hitzigen Partie mit Gelb-Rot vom Platz. So blieb es beim knappen Milan-Sieg, die Entscheidung fällt am Dienstag in Neapel.