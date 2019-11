Champions League: Bayern, PSG und Juve im Achtelfinale

Der Kandidat

Im TV zugesehen haben dürfte Arsène Wenger, zumindest wenn es nach der Bild-Zeitung geht: Mit dem französischen Langzeittrainer von Arsenal (1996 bis 2018) soll nach den Absagen von Ten Hag, Rangnick und Tuchel verhandelt werden.

Die Griechen bekamen jedenfalls nur bei Standards Probleme. Erst in Minute 69 wurde in der Allianz Arena gejubelt. Lewandowski – wer sonst – traf zur Führung, Joker Perisic sorgte in Minute 89 für den Endstand.

Die Bayern stehen ebenso wie Juventus im Achtelfinale. Die Italiener sind durch ein Tor zum 2:1 bei Lok Moskau in letzter Minute aufgestiegen.