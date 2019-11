Chelsea-Ajax: An das verrückte 4:4 wird man sich lange erinnern

Mutmacher für die Bayern-Partie

Dortmund musste sich in Gruppe F beim 3:2-Heimsieg gegen Inter Mailand ( Valentino Lazaro kam in der 66. Minute) hingegen ordentlich ins Zeug legen, wurde am Ende aber mit einer Premiere belohnt. Erstmals gelang dem Revierklub in der Champions League nämlich ein Sieg nach 0:2-Rückstand. Die furiose Aufholjagd in der zweiten Hälfte wertete man auch als Mutmacher für den Ligagipfel am Samstag beim FC Bayern München. "Wir sind bereit für den Clasico", sagte Vereinschef Hans-Joachim Watzke.

Dortmunder Helden des Abends waren der gelernte Außenverteidiger und Doppel-Torschütze Achraf Hakimi (51., 77.) sowie Nationalspieler Julian Brandt (64.). Dortmund (7) liegt weiter auf Achtelfinal-Kurs und als Tabellenzweiter hinter dem FC Barcelona (8) drei Zähler vor den Italienern. Am 27. November folgt der Hit bei Barcelona, das trotz eines mageren Heim-0:0 gegen Schlusslicht Slavia Prag an der Spitze blieb.