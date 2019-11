Die deutschen Klubs jubeln in der Champions League

Leipzig hat einen Lauf und der Red-Bull-Klub versteht es auch, diesen zu nutzen. Nach der 8:0-Gala am Wochenende in der Liga gegen Mainz legten die Deutschen in der Königsklasse nach.

Der souveräne 2:0-Sieg bei Zenit St. Petersburg war der zweite Erfolg im zweiten Auswärtsspiel. Damit führen die Leipziger mit neun Punkten die Gruppe G an, das Team von Jungtrainer Julian Nagelsmann darf erste Gedanken an das Achtelfinale verschwenden.

Stark agierten in Russland zwei österreichische Teamspieler: Während Konrad Laimer einmal mehr als wertvolles Bindeglied zwischen Offensive und Defensive in Erscheinung trat, sorgte Marcel Sabitzer mit seinem Treffer für den Endstand.