Lazio-Fans in München: Römischer Gruß und Mussolini-Lied

Vor dem Fußball-Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Lazio Rom ist es in München laut einem Medienbericht zu einem Vorfall mit Gäste-Fans gekommen, die faschistische Gesänge angestimmt haben sollen.

Die italienische Zeitung „La Repubblica“ veröffentlichte am Dienstag ein Handyvideo aus dem Hofbräuhaus, in dem Anhänger von Lazio ein Lied anstimmen, an dessen Ende sie „Duce, Duce, Duce“ (Führer) rufen - damit gemeint ist Italiens Faschisten-Diktator Benito Mussolini.

Auf dem Video ist zudem zu sehen, wie einige Fans den bei Faschisten beliebten, sogenannten „Römischen Gruß“ mit ausgestrecktem Arm zeigen - in Deutschland vergleichbar mit dem Hitlergruß. Die Polizei München bestätigte, dass es am Montagabend einen Einsatz im Hofbräuhaus gab und Ermittlungen geführt werden.