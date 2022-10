Oktoberfest in München: Bayern gegen Pilsen im Spiel-Rausch

Dass beim vermeintlichen 4:0 von Musiala Assistgeber Mané davor um Millimeter im Abseits gestanden war, verlangsamte die Bayern-Jagd nach dem Rekord. Das tatsächliche 4:0 erzielte Sané nach einer wunderbaren Ballannahme bei einem Sprint in die Tiefe (51.). Nach knapp einer Stunde traf gar der eingewechselte Choupo-Moting zum 5:0. Zu diesem Zeitpunkt wurden Sané und Musiala bereits für wichtigere Aufgaben geschont. Sabitzer kam in Minute 73 für Goretzka, Kimmich und Müller fehlten wegen Corona. In der Schlussminute scheiterte Sabitzer mit einem Freistoß.

Das 5:0 war dann dennoch ein Rekord für die Bayern. Denn es war das 31. Spiel ohne Niederlage in der Gruppenphase. Das schaffte davor kein anderes Team.