Nach dem 4:1: "Exorzismus" in Barcelona und dünnhäutige Bayern

Eberl wehrte sich gegen Grundsatzkritiken, etwa am Spielstil von Trainer Vincent Kompany , der Abwehr oder der Leistung einzelner Akteure. „Das ist so billig, wenn wir Gegentore bekommen, das auf die Defensive zu schieben. Und wenn der Harry Kane ein Tor schießt, ist es nur Harry Kane. Man möchte auseinanderdividieren - und das lassen wir nicht zu.“ Der Sportvorstand gab das Schutzschild nach außen. „Wir verteidigen das, was wir tun und einzelne Spieler.“

Kompany sprach in der Pressekonferenz von einem „harten Resultat“. Er wolle „keine Ausreden suchen“, sondern vielmehr ganz schnell aus dem Abend lernen. An seiner Art Fußball will der Belgier aber absolut festhalten: „Du suchst in deinem Weg den Erfolg.“

„Keine Sorge“ um Achtelfinaleinzug

Trotz der zweiten Niederlage in Folge und dem Sturz auf Tabellenplatz 23 im neuen Ligasystem der Champions League sagte Eberl, dass er sich „keine Sorgen“ um den Einzug ins Achtelfinale mache. „Das ist der neue Modus. Der entscheidet sich erst am achten Spieltag, nicht am dritten“, sagte er. Es folgen nun zwei Heimspiele gegen Benfica Lissabon und Paris Saint-Germain.

Die Teams auf den Plätzen eins bis acht ziehen direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 müssen dagegen eine zusätzliche K.o.-Runde absolvieren.