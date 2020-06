Champions League: Austria trifft auf Dinamo Zagreb

Fünf mögliche Gegner gab es für Österreichs Vizemeister im Play-off zur Europa League, nachdem man in der Champions-League-Qualifikation an Fenerbahce gescheitert war. Ganz gleich, welcher es geworden wäre, er wäre nur als Außenseiter gegen Salzburg gestartet.

So ist es auch bei Schalgiris Vilnius. In Litauen wird eine Ganzjahresmeisterschaft gespielt. Der Klub aus der Hauptstadt qualifizierte sich als Vizemeister 2012 für die Europa League, in der man bereits drei Qualifikationsrunden überstehen musste.

In der 3. Runde setzte an sich der Klub gegen Lech Posen aufgrund der Auswärtstorregel durch. Nach einem 1:0-Heimsieg genügte in Polen ein 1:2. Zuvor war Schalgiris gegen Jerewan aus Armenien (2:0, 1:1) und St. Patricks aus Irland (2:2, 2:1) aufgestiegen.

Mit österreichischen Klubs hat Schalgiris bisher keine guten Erfahrungen gemacht. Im Vorjahr kam gegen die Admira mit einem Gesamtscore von 2:6 das Aus, 1988 verabschiedeten sich die Litauer trotz eines 2:0-Heimsieges gegen die Austria, weil es danach in Wien ein 2:5 setzte.

Salzburg-Trainer Roger Schmidt wollte zur Chancenverteilung keinen Kommentar abgeben. „ Vilnius ist für uns noch nicht präsent. Aber wir werden die nächsten zwei Wochen nutzen, um den Gegner zu analysieren und uns intensiv vorzubereiten.“ Die erste Partie steigt am 22. August (19 Uhr, live ORFeins) in Salzburg, eine Woche später findet das Rückspiel statt.

Aufstiegschancen: 90 %