Champions-League-Auslosung auf Knopfdruck: Software statt Kugeln

Eine Liga mit 36 Teams statt der altbekannten Gruppenphase mit 32 Teams, eine neue Hymne, 144 Vorrundenspiele statt bisher 96. Die Champions League präsentiert sich nach der Qualifikation in neuem Gewand. Eines, das zumindest vorab nicht jedem Fußballfan gefällt.

Und auch die Auslosung, die am Donnerstag (18 Uhr), wenn alle qualifizierten Teams bekannt sind, über die Bühne gehen wird, wird anders ablaufen als bisher: Statt ehemaliger Granden des internationalen Fußballs, die Kugeln aus Glastöpfen ziehen und öffnen, übernimmt nun ein Computer das Prozedere.

Weil künftig 36 Vereine an der Königsklasse teilnehmen und jeder Klub in der Ligaphase acht statt wie bisher sechs Spiele absolvieren wird, würde das alte Format mit der feierlichen Ziehung von Kugeln zu einer „unerträglich langen Auslosung“ führen, teilte die UEFA kürzlich mit. Denn hätte man in dem neuen Format den alten Ablauf der Auslosung beibehalten, bräuchte man mehr als 1.000 Kugeln und 36 Lostöpfe – und wohl mehrere Stunden Zeit.