Promi-Schiedsrichter pfeift Rapids Rückspiel gegen Braga

Bei der EM war der 45-Jährige danach nicht mehr im Einsatz. In der Premier League leitete er in den ersten beiden Runden der neuen Saison aber gleich wieder zwei Partien. Zunächst den Schlager zum Auftakt zwischen Chelsea und Manchester City (0:2) und nun am vergangenen Wochenende die Partie zwischen Tottenham und Everton (4:0).

International geht es für den Profi-Referee, der bis 2012 als Gefängniswärter arbeitete, in Wien weiter. Und zwar in Hütteldorf, wo er am Donnerstag das Rückspiel im Europa-League-Playoff zwischen Rapid und Sporting Braga leiten wird (21 Uhr, live ORF 1). Die Partie ist seit Montag im Grunde ausverkauft. Es gibt nur noch Karten im Gästesektor und im VIP-Bereich.