Salzburg holt zwei Top-Talente, eines kommt aus Liverpool

Samson Baidoo ist gerade drauf und dran, bei Salzburg den Durchbruch zu schaffen. Der 20-jährige Innenverteidiger stand auch schon im Teamkader von Ralf Rangnick . Die Eltern des U-21-Teamspielers stammen aus Ghana , Samson ist in Graz geboren und wechselte 2018 als 14-Jähriger vom GAK in die Akademie der Salzburger. Kein Verwandtschaftsverhältnis gibt es zu Edmund Baidoo , der im Gegensatz zu Samson Baidoo auch ghanaischer Staatsbürger ist und künftig ebenso für die Salzburger spielen soll.

Im Gegensatz zu Samson Baidoo spielt der um zwei Jahre jüngere Edmund Baidoo in der Offensive. Der rechte Flügel war erst im März aus Ghana nach Norwegen gewechselt und kam seither in 19 Partien auf sieben Tore und vier Assists. Der Transfer ist von offizieller Seite noch nicht bestätigt. Für den Deal spricht jedenfalls, dass der Teenager am vergangenen Wochenende nicht mehr im Kader seines norwegischen Klubs stand.