Champions League: Personalsorgen bei Real Madrid vor Duell mit ManCity

Die Champions League geht in ihre entscheidende Phase. Im Achtelfinale warten gleich mehrere hochkarätige Paarungen. Allen voran das Duell Real Madrid gegen Manchester City. Bereits in der fünften Saison in Folge treffen die beiden Top-Teams in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinander. Die Bilanz spricht für die Spanier: Dreimal setzte sich Real durch, einmal Manchester City. In dieser Saison trafen die beiden bereits in der Ligaphase aufeinander. Das Duell im Dezember in Madrid gewann die Mannschaft von Pep Guardiola mit 2:1.

Vor dem Hinspiel sind die Vorzeichen für die Königlichen allerdings alles andere als günstig. Unter Trainer Alvaro Arbeloa, der erst im Jänner auf Xabi Alonso folgte, gab es bislang neun Siege und vier Niederlagen. Real Madrid: Blamables Aus im Pokal und große Personalsorgen Hinzu kommt das blamable Aus im spanischen Pokal gegen Zweitligist Albacete. Arbeloas Vertrag läuft bis Sommer, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich. Sogar eine vorzeitige Trennung noch vor Saisonende steht im Raum.

Auch personell ist die Situation angespannt. ÖFB-Kapitän David Alaba dürfte ebenso fehlen wie Superstar Kylian Mbappe. Fix verzichten muss Arbeloa zudem auf Jude Bellingham. Nach dem Kreuzbandriss von Rodrygo ruhen die Hoffnungen in der Offensive somit vor allem auf Vinícius Junior. Arbeloa zeigt sich trotz der Personalsituation kämpferisch: „Wir gehen raus, um zu gewinnen, und sind hoch motiviert.“ Haaland zurück nach Verletzung Manchester City reist dagegen mit viel Selbstvertrauen an. Die Mannschaft von Pep Guardiola ist seit elf Pflichtspielen ungeschlagen. Zudem können die „Cityzens“ wieder auf Stürmerstar Erling Haaland zurückgreifen. Der Norweger fehlte am Wochenende im FA Cup verletzungsbedingt.

Champions League: PSG will Revanche, Bodö/Glimt erneut überraschen Auf Revanche aus ist Paris Saint-Germain. Die Franzosen wollen sich bei Chelsea für die Niederlage im Finale der Klub-WM revanchieren. Das Hinspiel steigt in Paris. Bodö/Glimt trifft nach dem Sensationsaufstieg gegen Inter Mailand auf Sporting Lissabon. Die Portugiesen müssen sich dabei auf dem norwegischen Kunstrasen beweisen.