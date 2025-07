Chelsea lässt PSG keine Chance und ist Klub-Weltmeister

Chelsea hat Paris Saint-Germain im Finale der Fußball-Klub-WM entzaubert. Die Londoner feierten am Sonntag im MetLife Stadium von East Rutherford einen 3:0-Erfolg über die favorisierten Franzosen, sicherten sich damit in der ersten Auflage des Turniers seit der Aufblähung auf 32 Teams den Titel und streiften alleine für den Endspiel-Erfolg 40 Millionen Dollar ein. Cole Palmer (22., 30.) und Joao Pedro (43.) trafen gegen den enttäuschenden Champions-League-Sieger.

Auf der Ehrentribüne hatten US-Präsident Donald Trump und seine Ehefrau Melania neben FIFA-Boss Gianni Infantino Platz genommen. Zu Ehren des Gastgeberlandes wurde die US-Nationalhymne gespielt, begleitet von einer Ehrenformation. Trump hielt die rechte Hand zum militärischen Gruß an die Stirn. Ein spektakulärer Überflug von Kampfjets, begleitet von Pyrotechnik, sorgte für Begeisterung im Publikum. Unmittelbar vor dem Anpfiff und keine 24 Stunden nach seinem Auftritt im Wiener Happel-Stadion gab der englische Popstar Robbie Williams noch einmal den Turniersong „Desire“ zum Besten. Seinen Landsleuten war die Begierde nach dem 20 Kilo schweren und mit 24 Karat Gold beschichteten Pokal von Beginn an anzumerken. Chelsea begann bei Temperaturen um 30 Grad unerwartet offensiv, Paris wurde überrascht und in die Defensive gedrängt. Die erste Chance hatte Palmer auf dem Fuß, sein Schuss verfehlte das Ziel nur um Zentimeter (8.).