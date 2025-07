Frauen-EM: Favorit Frankreich wankte nur kurz

Frankreich und Titelverteidiger England komplettieren bei der Frauen-Fußball-EM in der Schweiz das Viertelfinale. Die Französinnen besiegten am Sonntagabend in Basel nach kurzem Zittern die Niederlande 5:2 (1:2) und fixierten mit dem Maximum von neun Punkten Platz eins in Gruppe D. Im Parallelspiel von St. Gallen gab sich England beim 6:1 (4:0) gegen Wales keine Blöße. Die Europameisterinnen von 2021 treffen am kommenden Donnerstag im Viertelfinale auf Schweden. Zwei Tage später kämpft Frankreich im Duell mit Rekord-Titelträger Deutschland um einen Platz im Halbfinale.