Trump beim Finale: US-Präsident sorgt für Aufregung bei der Klub-WM

Die Anwesenheit von US-Präsident Donald Trump beim Finale der Fußball-Klub-WM hat rund um das Stadion in East Rutherford nahe New York für erheblich verschärfte Sicherheitsmaßnahmen geführt. Ein Großaufgebot der Polizei und auch des Secret Service war im Einsatz. Die erwarteten über 70.000 Fans beim Endspiel zwischen Paris Saint-Germain und Chelsea wurden deutlich stärker kontrolliert als bei den vorangegangenen Partien in New Jersey.