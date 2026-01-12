Xabi Alonso ist nach etwas mehr als einem halben Jahr bei Real Madrid schon wieder Geschichte. Wie Spaniens Fußball-Rekordmeister am Montag mitteilte, wurde der Vertrag des 44-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Alonso muss gehen: Nachfolger steht bereits fest Alonso, der einst selbst für Real gespielt hatte, war im Sommer 2025 zu den Königlichen gewechselt, nachdem er davor erfolgreich Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga betreut hatte. Sein Nachfolger beim Club von David Alaba ist Alvaro Arbeloa.

Alonso konnte an seiner alten Wirkungsstätte nicht an seine Arbeit in Deutschland - mit Leverkusen holte er 2024 das Double - anschließen. In der Liga liegt Real vier Punkte hinter Barcelona auf Rang zwei. In der Champions League sind die Madrilenen nur Siebenter, es droht der Gang ins Play-off. Alonso: Zerwürfnisse mit der Mannschaft? Dabei konnte Alonsos Real zunächst überzeugen. Nach dem Halbfinale bei der Club-Weltmeisterschaft wurden zu Beginn dieser Saison in den ersten 14 Pflichtspielen 13 Siege bejubelt. Es war der beste Saisonstart, den die Königlichen jemals hatten. Doch ausgerechnet bei seinem früheren Verein Liverpool (0:1) Anfang November in der Champions League startete die Talfahrt für den Basken mit dem Starensemble.