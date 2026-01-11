„Klasser“ Clasico: Barcelona besiegt Real mit 3:2 und holt sich den Supercup
Und wieder geht der Titel im spanischen Supercup an den FC Barcelona. Im bereits vierten Finale in Folge gegen Real Madrid verteidigten die Katalanen im arabischen Dschidda mit einem 3:2-Erfolg den Titel.
Besonders spektakulär war die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zunächst legte Real-Superstar Vinicius Junior ein Traum-Solo hin (45. +2). Robert Lewandowski hat nur zwei Minuten später eine Antwort parat. Pedri bedient den ehemaligen Bundesliga-Profi, der mit einem Heber das 2:1 macht (45.+4). Wieder zwei Minuten später traf Fran Garcia.
In der ewigen Statistik führt nun Barça mit 108:106-Siegen. Den Siegestreffer erzielte Raphinha in der 73. Minute - der Brasilianer hatte auch zum 1:0 getroffen (36.). Zumindest bis 2029 wird der Supercup in Saudi-Arabien gespielt.
