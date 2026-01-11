„Klasser“ Clasico: Barcelona besiegt Real mit 3:2 und holt sich den Supercup

Und wieder geht der Titel im spanischen Supercup an den FC Barcelona. Im bereits vierten Finale in Folge gegen Real Madrid verteidigten die Katalanen im arabischen Dschidda mit einem 3:2-Erfolg den Titel.

Besonders spektakulär war die Nachspielzeit der ersten Hälfte. Zunächst legte Real-Superstar Vinicius Junior ein Traum-Solo hin (45. +2). Robert Lewandowski hat nur zwei Minuten später eine Antwort parat. Pedri bedient den ehemaligen Bundesliga-Profi, der mit einem Heber das 2:1 macht (45.+4). Wieder zwei Minuten später traf Fran Garcia.