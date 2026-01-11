Supercup in Saudi-Arabien: Real plant Revanche an Barcelona

Zum vierten Mal in Folge treffen Real Madrid und der FC Barcelona im Finale des spanischen Supercups aufeinander. Das Duell am Sonntag (20.00 Uhr MEZ/live Puls 4) im saudi-arabischen Dschidda ist das zweite dieser Saison, das erste in La Liga brachte einen 4:1-Erfolg der Königlichen. Die wollen sich zudem für die 2:5-Finalniederlage im Vorjahr revanchieren und könnten nach dessen Fehlen beim 2:1-Halbfinalsieg gegen Atletico Madrid wieder auf Star-Stürmer Kylian Mbappe setzen. Mbappe laboriert seit Mitte Dezember an einer Knieverletzung, die sich am 30. Dezember im Training verschlimmerte.

Untersuchungen ergaben eine Knieverstauchung beim Franzosen, die Ausfallzeit wurde mit zwei bis drei Wochen angegeben. Mbappe könnte nun etwas früher zurückkehren, wie Trainer Xabi Alonso nach dem Halbfinale am Donnerstag erklärte. Mbappe werde nach Saudi-Arabien nachreisen, sagte Alonso.