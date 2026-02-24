Champions League: Inter zittert gegen den Underdog vor dem Aus
Inter Mailand muss gegen Bodö/Glimt ein 1:3 aus dem Hinspiel aufholen.
Inter Mailand steht am Dienstag im Play-off-Rückspiel der Champions-League gegen Bodö/Glimt mit dem Rücken zur Wand. Der Vorjahresfinalist muss im Meazza-Stadion gegen den norwegischen Außenseiter einen 1:3-Rückstand aufholen, um ins Achtelfinale einzuziehen. Trainer Christian Chivu zeigte sich optimistisch. „Das Duell ist nach wie vor komplett offen“, erklärte der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil.
Atletico Madrid hat das Play-off bereits überstanden. Die Spanier besiegten Club Brügge daheim mit 4:1 und ziehen mit einem Gesamtscore von 7:4 ins Achtelfinale ein. Matchwinner für Atletico war Alexander Sörloth mit drei Treffern.
Kommentare