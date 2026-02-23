Fußball

Rassismus-Vorwurf von Vinicius jr.: Benficas Prestianni gesperrt

Der Argentinier Prestianni soll im Hinspiel von Benfica gegen Real Madrid Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Am Mittwoch ist er gesperrt.
23.02.2026, 16:07

FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Montag Benfica-Profi Gianluca Prestianni wegen des Vorwurfs, Real-Madrid-Star Vinicius Junior rassistisch beleidigt zu haben, vorläufig für eine Europacuppartie gesperrt. Damit versäumt der Argentinier das Play-off-Rückspiel der Champions League am Mittwoch beim Klub von ÖFB-Teamkapitän David Alaba. Gleichzeitig betonte der Kontinentalverband, die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen.

Vinicius Junior hatte vor einer Woche zunächst das Tor zum 1:0-Auswärtssieg Reals gegen Benfica erzielt und danach angegeben, dass er von Prestianni rassistisch beschimpft worden sei. Der Spieler des Klubs aus Lissabon bestritt dies.

