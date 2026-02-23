Schock für Ex-LASK-Star: Berisha sah tödlichen Unfall seines Cousins

Der Schock sitzt tief. Für Valon Berisha wurde der Sonntagmorgen auf der Höhe der Raststation Lindach bei Laakirchen zur persönlichen Tragödie. Der Profifußballer musste mitansehen, wie sein Cousin bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam.

Gegen 8.10 Uhr war ein 38-Jähriger aus Aargau mit einem Lieferwagen von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen die Seite einer hölzernen Lärmschutzwand geprallt. So lautete die offizielle Meldung der Polizei.

Direkt vor dem Unfallfahrzeug war Valon Berisha unterwegs. Im Rückspiegel sah er, wie der Wagen seines Cousins ins Schleudern geriet und von der Straße abkam.

Für den Cousin kam die Hilfe zu spät

Der 31-jährige ehemalige LASK- und Salzburg-Spieler hielt an und lief zur Unglücksstelle zurück. Gemeinsam mit weiteren Ersthelfern leistete er Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Rund 30 Minuten lang kämpften die Einsatzkräfte um das Leben des 38-Jährigen – vergeblich.

Berishas Cousin musste noch an der Unfallstelle für tot erklärt werden.