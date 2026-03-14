1:0 im Spitzenspiel: Der FC Wacker kann die Meisterfeier planen
Der FC Wacker Innsbruck nähert sich mit Riesenschritten dem Meistertitel in der Regionalliga West. Zum Auftakt der Frühjahrssaison feierte der Traditionsklub auswärts gegen den ersten Verfolger Seekirchen einen 1:0-Erfolg und baute den Vorsprung auf elf Punkte aus.
Revanche gelungen
Das 1:0 der Innsbrucker war ein Erfolg Marke Arbeitssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Goalgetter Okan Yilmaz nach einer Stunde der Siegestreffer. "Drei Punkte, kein Gegentor, Revanche gelungen, das passt", meinte Wacker-Präsident Hannes Rauch.
Im Herbst hatte der FC Wacker im Heimspiel gegen Seekirchen die einzige Saisonniederlage einstecken müssen.
600 Wacker-Fans auf Reisen
Nach dem Auswärtssieg in Seekirchen, bei dem der FC Wacker von 600 Fans begleitet wurde, können die Innsbrucker für die dritte Meisterfeier in Folge planen.
Vor zwei Jahren hatte der zehnfache Meister noch in der 5. Liga gespielt, mit Coach Sebastian Siller gelingt nun der Durchmarsch in die Bundesliga.
Da in der Westliga nur die Innsbrucker um die Zulassung für die 2. Liga angesucht haben, ist der Aufstieg fix.
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