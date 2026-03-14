1:0 im Spitzenspiel: Der FC Wacker kann die Meisterfeier planen

Der FC Wacker Innsbruck nähert sich mit Riesenschritten dem Meistertitel in der Regionalliga West. Zum Auftakt der Frühjahrssaison feierte der Traditionsklub auswärts gegen den ersten Verfolger Seekirchen einen 1:0-Erfolg und baute den Vorsprung auf elf Punkte aus.

Revanche gelungen Das 1:0 der Innsbrucker war ein Erfolg Marke Arbeitssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Goalgetter Okan Yilmaz nach einer Stunde der Siegestreffer. "Drei Punkte, kein Gegentor, Revanche gelungen, das passt", meinte Wacker-Präsident Hannes Rauch. Im Herbst hatte der FC Wacker im Heimspiel gegen Seekirchen die einzige Saisonniederlage einstecken müssen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JOHANN GRODER / EXPA/JOHANN GRODER Wacker-Coach Sebastian Siller steht vor dem dritten Meistertitel in Serie