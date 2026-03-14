Fußball

1:0 im Spitzenspiel: Der FC Wacker kann die Meisterfeier planen

Wacker Innsbruck startete mit einem 1:0-Sieg in Seekirchen ins Frühjahr. Der Traditionsverein führt die Westliga mit 11 Punkten Vorsprung an.
Christoph Geiler
14.03.2026, 16:31

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Die Spieler von Wacker Innsbruck feiern mit den Fans den Auswärtssieg in Seekirchen

Der FC Wacker Innsbruck nähert sich mit Riesenschritten dem Meistertitel in der Regionalliga West. Zum Auftakt der Frühjahrssaison feierte der Traditionsklub auswärts gegen den ersten Verfolger Seekirchen einen 1:0-Erfolg und baute den Vorsprung auf elf Punkte aus.

Wacker Innsbruck: Mit Rückenwind zurück in die Bundesliga

Revanche gelungen

Das 1:0 der Innsbrucker war ein Erfolg Marke Arbeitssieg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Goalgetter Okan Yilmaz nach einer Stunde der Siegestreffer. "Drei Punkte, kein Gegentor, Revanche gelungen, das passt", meinte Wacker-Präsident Hannes Rauch.

Im Herbst hatte der FC Wacker im Heimspiel gegen Seekirchen die einzige Saisonniederlage einstecken müssen.

Wacker-Trainer Sebastian Siller steht vor dem dritten Aufstieg in Serie

Wacker-Coach Sebastian Siller steht vor dem dritten Meistertitel in Serie

600 Wacker-Fans auf Reisen

Nach dem Auswärtssieg in Seekirchen, bei dem der FC Wacker von 600 Fans begleitet wurde, können die Innsbrucker für die dritte Meisterfeier in Folge planen. 

Vor zwei Jahren hatte der zehnfache Meister noch in der 5. Liga gespielt, mit Coach Sebastian Siller gelingt nun der Durchmarsch in die Bundesliga.

Da in der Westliga nur die Innsbrucker um die Zulassung für die 2. Liga angesucht haben, ist der Aufstieg fix.

kurier.at, cg  | 

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