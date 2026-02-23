Salzburgs Traumstart soll nicht zum Träumen verleiten

Es war schon ein mutiger Schritt von Salzburgs Sportchef Marcus Mann, so kurz vor dem Gipfeltreffen beim LASK den Trainer auszuwechseln. Und dann mit Daniel Beichler auch noch einen auf die Bank zu setzen, der noch nie in der Bundeliga gecoacht hat. Nach dem 5:1-Erfolg kann man sagen: Alles richtig gemacht, Herr Mann. "Auf die Schulter klopfen muss mir aber keiner", sagte der Deutsche, "wir sind froh, dass wir gewonnen haben." Aber war das auch die ersehnte Wende nach Jahren, die von Enttäuschungen und Missverständnissen geprägt waren in Salzburg?

"Wichtig ist, dass wir unabhängig vom Ergebnis heute eine gute Leistung gezeigt haben. Man sieht, was mit der richtigen Energie einfach möglich ist", gab Keeper Alexander Schlager zu Protokoll. Wichtig sei, "dass wir ruhig bleiben und weitermachen". Und genau darum wird es gehen. Punktuell hat es auch unter Beichlers Vorgänger Thomas Letsch starke Auftritte gegeben. Wie zum Beispiel im Jänner in der Europa League gegen Basel (3:1) und auch gegen Aston Villa (2:3). Es geht um Konstanz.

Das weiß auch Kapitän Mads Bidstrup. "Fußball ist wirklich crazy. Fußball ist wirklich so, dass eine Woche alles schlecht ist, und dann wieder alles gut. Ich will nicht sagen, dass wir zurück sind." Zumindest noch nicht. Für Linksverteidiger Frans Krätzig war die Energie der entscheidende Faktor für den klaren Erfolg: "Wir haben Energie auf dem Platz gelassen und waren effizient. Man kann es als Statement sehen, aber wir nehmen es natürlich mit als klaren Dreier.“ Nicht mehr und nicht weniger.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ UWE WINTER / EXPA/ UWE WINTER Salzburg-Trainer Daniel Beichler

Beichler war natürlich sehr zufrieden mit seinem Debüt: "Die Jungs haben es echt gut gemacht. Von dem her freue ich mich für die Spieler." Was er ihnen mit seinem Trainerteam in der kurzen Zeit mit auf den Weg gegeben hat? "Schlussendlich haben wir den Jungs mitgegeben, was die klaren Erwartungshaltungen auf und außerhalb des Platzes sind." Vom System her dürfte es unter Beichler eher Richtung 4-3-3 gehen. Abheben braucht nach dem eindrucksvollen Auftritt aber keiner. "Es geht darum nicht zu träumen, sondern die Qualität sichtbar zu machen."