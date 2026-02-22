Traumstart für Beichler: Salzburg gewinnt Hit beim LASK
Manchmal werden Spitzenspiele ihrem Namen ja doch gerecht. Tabellenführer Salzburg feierte beim LASK einen 5:1-Erfolg und liegt jetzt zwei Punkte vor Sturm und drei vor den Linzern. Es war ein Nachmittag der ersten Male im Linzer Stadion, den mehrere der Hauptdarsteller nicht so schnell vergessen werden.
Es war das erste Mal, dass Daniel Beichler auf der Salzburger Trainerbank saß. Der Ex-Liefering-Coach hat erst am Mittwoch übernommen. Personell veränderte er nichts, aber er dürfte es auf Anhieb in die Köpfe seiner geschafft haben. Hungrig und bissig wollte er seine Spieler sehen – und das waren sie von Beginn an. Kitano vergab schon früh die erste Chance (3.), doch Alajbegovic machte es besser. Der Jungstar traf mit links in lange Eck (6.). Konate überraschte Keeper Jungwirth und erhöhte auf 2:0 (10.). Die LASK-Abwehr wirkte vom Tempo und von der Spielfreude der Salzburger überrascht und überfordert.
Doch der LASK schlug zurück. Weil Diabate das Abseits aufhob und Kalajdzic einen Schuss ins Tor ablenkte, war wieder alles offen (18.). Es war das erste Mal, dass Kalajdzic seit seiner Rückkehr nach Österreich über ein Bundesliga-Tor jubeln durfte. Konate (25.) auf der einen und Usor (32.) auf der anderen Seite vergaben Sitzer, doch Salzburg war die dominante Mannschaft auf dem Platz. So war der Treffer zum 3:1 keine Überraschung. Alajbegovic bediente Kitano ideal, der Japaner traf genau (37.). Wieder wirkte die Linzer Abwehr alles andere als sattelfest.
Nach der Pause ging bei Salzburg nicht mehr so viel nach vorne, stand jetzt auch tiefer. Auch, weil die Hausherren jetzt besser im Spiel waren. Bello (46.) und Jörgensen (58.) vergaben gute Chancen, der LASK war am Drücker. Doch dann war es eine Standardsituation, die die Vorentscheidung bringen sollte. Nach einer Krätzig-Ecke stieg Konate am höchsten und nickte zum 4:1 ein (64.). Wieder war die Linzer Defensive nicht auf der Höhe. Für Konate war es das erste Mal, dass er nach seiner Verletzung wieder einen Doppelpack schnürte. Der LASK kassierte erstmals seit der Rückkehr von Coach Dietmar Kühbauer vier Gegentreffer.
Adeniran hier (68.) und Konate da (70.) vergaben, aber Redzic erhöhte auf 5:1. Es war das erste Mal, dass der Neuzugang für Salzburg traf (94.). Der perfekte Start für Beichler. Der LASK kassierte nach 13 Pflichtspielen wieder eine Niederlage. Die erste in der Ära Kühbauer II. Zuletzt hat der LASK am 27. September 2025 verloren. Es gab ein 0:1 gegen den WAC – mit Coach Kühbauer.
