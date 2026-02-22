Traumstart für Beichler: Salzburg gewinnt Hit beim LASK

Manchmal werden Spitzenspiele ihrem Namen ja doch gerecht. Tabellenführer Salzburg feierte beim LASK einen 5:1-Erfolg und liegt jetzt zwei Punkte vor Sturm und drei vor den Linzern. Es war ein Nachmittag der ersten Male im Linzer Stadion, den mehrere der Hauptdarsteller nicht so schnell vergessen werden. Es war das erste Mal, dass Daniel Beichler auf der Salzburger Trainerbank saß. Der Ex-Liefering-Coach hat erst am Mittwoch übernommen. Personell veränderte er nichts, aber er dürfte es auf Anhieb in die Köpfe seiner geschafft haben. Hungrig und bissig wollte er seine Spieler sehen – und das waren sie von Beginn an. Kitano vergab schon früh die erste Chance (3.), doch Alajbegovic machte es besser. Der Jungstar traf mit links in lange Eck (6.). Konate überraschte Keeper Jungwirth und erhöhte auf 2:0 (10.). Die LASK-Abwehr wirkte vom Tempo und von der Spielfreude der Salzburger überrascht und überfordert.

Doch der LASK schlug zurück. Weil Diabate das Abseits aufhob und Kalajdzic einen Schuss ins Tor ablenkte, war wieder alles offen (18.). Es war das erste Mal, dass Kalajdzic seit seiner Rückkehr nach Österreich über ein Bundesliga-Tor jubeln durfte. Konate (25.) auf der einen und Usor (32.) auf der anderen Seite vergaben Sitzer, doch Salzburg war die dominante Mannschaft auf dem Platz. So war der Treffer zum 3:1 keine Überraschung. Alajbegovic bediente Kitano ideal, der Japaner traf genau (37.). Wieder wirkte die Linzer Abwehr alles andere als sattelfest.