Befreiungsschlag: Sturm mit nächstem 1:0-Sieg fix in der Meistergruppe

Der Meister schlug vor einem großartigen Fananhang Schlusslicht BW Linz mit 1:0, steht fix in der Meistergruppe und setzte sich vor dem Abendspiel an die Tabellenspitze. Ried flog aus den Top 6.
Harald Ottawa
22.02.2026, 16:29

Jubel bei Sturm nach dem Tor.

Meister Sturm behält zumindest eine Serie bei. Nach einer unansehnlichen Auswärtspleite folgt ein 1:0-Sieg. Nun gelang dieser zum dritten Mal, die Grazer schlugen BW Linz verdient 1:0 und sind zumindest vor der Abendpartie LASK gegen Salzburg Tabellenführer. 

Die erste Chance hatte der Linzer Seidl, der mit einem Freistoß Sturm-Goalie Bignetti prüfte. Unter den Gesängen der  zuletzt leidgeplagten, trotz der Rückschläge noch immer  euphorischen  Sturm-Fans (rund 14.200 kamen) machten die Grazer dann aber Druck, der starke Neuzugang Mamageishvili traf per Seitfallzieher  nur die Latte. Vor allem Jatta war dieses Mal sehr aktiv, auch er hatte Pech. Sein Treffer wurde wegen eines Foulspiels von Stankovic an Goalie Mantl aberkannt.  

Die  offensiv starken Linzer, die geschickt die zweiten Bälle verwalteten, kamen aber mit Fortdauer der Partie zu Chancen,  wie durch Seidl oder Fofana. Gerade als Blau-Weiß aufkam, gab es Elfer nach VAR-Check – Mamageishvili wurde von Fofana an der Strafraumgrenze getroffen. Der Ex-Rieder Belmin Beganovic verwandelte in der 35. Minute. 
Nach der Pause vergab Fosso, sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Auch Hödl demonstrierte seine Schuss-Stärke. Beide Teams kamen noch zu Halbchancen, am Ende drückte das Schlusslicht, Sturms Mitchell sah im hektischen Finish noch Gelb-rot. Mit dem 1:0 steht Sturm zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs fix in der Meistergruppe.

Im zweiten Spiel am Sonntag Nachmittag kam  Ried bei der WSG Tirol zu einem 1:1 Torschützen waren der Tiroler Torschütze vom Dienst Valentino Müller (71.) bzw. Antonio Van Wyk (22.). Die Oberösterreicher flogen damit aus den Top 6, Rang sechs nimmt Rapid nach dem 2:0 gegen den WAC ein. 

