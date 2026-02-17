Leichte Entwarnung gibt es bei Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovi c, die beim 0:1 in Tirol ausgetauscht werden mussten. Beide Sturm-Spieler zogen sich Muskelverletzungen zu.

Die Magnetresonanzuntersuchungen ergab, dass es bei beiden Stützen strukturelle Veränderungen des Muskels gibt. Einsätze gegen BW Linz am Sonntag (14.30, live Sky) sind undenkbar. Eine Woche später könnten beide beim WAC dabei sein.