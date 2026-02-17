Nach seiner Auswechslung: Update zur Verletzung von Sturm-Star Kiteishvili
Sturm-Star Otar Kiteishvili musste beim 0:1 bei der WSG Tirol verletzt vom Platz - wie auch Heimkehrer Jusuf Gazibegovic. Zumindest am Sonntag sind beide kein Thema.
Leichte Entwarnung gibt es bei Otar Kiteishvili und Jusuf Gazibegovic, die beim 0:1 in Tirol ausgetauscht werden mussten. Beide Sturm-Spieler zogen sich Muskelverletzungen zu.
Die Magnetresonanzuntersuchungen ergab, dass es bei beiden Stützen strukturelle Veränderungen des Muskels gibt. Einsätze gegen BW Linz am Sonntag (14.30, live Sky) sind undenkbar. Eine Woche später könnten beide beim WAC dabei sein.
