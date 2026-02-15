Fabio Ingolitsch hat bei Sturm zu Jahresbeginn die Nachfolge von Jürgen Säumel angetreten, um den Meister wieder in die Spur zu bringen. Nach der dritten Niederlage steht man in Graz vor einem Rätsel. Das 0:3 bei Feyenoord war nicht unerwartet, die 0:1-Pleiten in Altach und bei der WSG Tirol waren sportliche Abstürze (wann fällt das erste Auswärtstor unter Ingolitsch?). Bei beiden Partien war nichts mehr vom Sturm-Gen der vergangenen Monate und Jahre übrig. "Es ist kein Geheimnis, dass wir immer noch Probleme haben. Die können wir nicht einfach wegzaubern", betont Ingolitsch.

Das Übel habe vor seiner Zeit den Anfang genommen. "Wenn es nicht irgendwelche Probleme gegeben hätte, hätte man nicht den Trainer tauschen müssen, wäre ich nicht da. Die Herausforderung ist groß, aber der stelle ich mich gerne", sagte der Ex-Altach-Trainer. Allerdings sei gesagt, dass sich Sturm im Herbst nach schlechten Spielen immer wieder fing. Sonst hätte man im Jänner keine Chance mehr auf die K.o.-Phase in der Europa League gehabt (wenn auch sehr geringe), zudem ist man im Cup noch dabei gewesen. Gegen BW Linz muss nächsten Sonntag ein Sieg her.