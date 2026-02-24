Zwischen Wunder und Aus: Inter plant das Comeback gegen Bodö/Glimt

Mailand hält am Dienstagabend den Atem an. Wenn im Giuseppe-Meazza-Stadion die Flutlichter angehen, steht für Inter Mailand weit mehr auf dem Spiel als nur das Achtelfinalticket in der Champions League. Nach dem bitteren 1:3 jenseits des Polarkreises braucht der Vorjahresfinalist gegen den FK Bodö/Glimt eine jener magischen Europacupnächte, für die das altehrwürdige San Siro berühmt ist.

Die Kälte von Bodö ist Geschichte. Der Kunstrasen ebenso. Jetzt zählt nur noch die Hitze von Mailand. Zwei Tore müssen her, mindestens. Ein früher Treffer – und das Stadion wird beben. Ein Gegentor – und der Traum könnte schnell zerbrechen.

Inter-Trainer Christian Chivu ist optimistisch: „Das Duell ist nach wie vor komplett offen“, glaubt der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil. „Im eigenen Stadion zu spielen, ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen“, versicherte Verteidiger Matteo Darmian.