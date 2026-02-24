Zwischen Wunder und Aus: Inter plant das Comeback gegen Bodö/Glimt
Mailand hält am Dienstagabend den Atem an. Wenn im Giuseppe-Meazza-Stadion die Flutlichter angehen, steht für Inter Mailand weit mehr auf dem Spiel als nur das Achtelfinalticket in der Champions League. Nach dem bitteren 1:3 jenseits des Polarkreises braucht der Vorjahresfinalist gegen den FK Bodö/Glimt eine jener magischen Europacupnächte, für die das altehrwürdige San Siro berühmt ist.
Die Kälte von Bodö ist Geschichte. Der Kunstrasen ebenso. Jetzt zählt nur noch die Hitze von Mailand. Zwei Tore müssen her, mindestens. Ein früher Treffer – und das Stadion wird beben. Ein Gegentor – und der Traum könnte schnell zerbrechen.
Inter-Trainer Christian Chivu ist optimistisch: „Das Duell ist nach wie vor komplett offen“, glaubt der Rumäne. Für eine Wende sprechen Inters aktuelle Form in der Serie A und der Heimvorteil. „Im eigenen Stadion zu spielen, ist etwas komplett anderes. Wir können auf jeden Fall den Aufstieg schaffen“, versicherte Verteidiger Matteo Darmian.
Auch auswärts stark
Allerdings hat der norwegische Vizemeister in dieser Champions-League-Saison bereits bewiesen, dass er auch auswärts gegen Topteams bestehen kann – so wurde etwa die Teilnahme am Play-off mit einem Auswärtssieg gegen Atletico Madrid fixiert. Die Norweger sind auf jeden Fall ausgeruht. Während Bodö/Glimt erst Mitte März in die norwegische Ganzjahresmeisterschaft startet, befindet sich Inter voll im Ligabetrieb, das aber wiederum sehr erfolgreich. Die „Nerazzurri“ holten aus den jüngsten 14 Serie-A-Partien 13 Siege und ein Remis, die jüngsten sechs Matches wurden allesamt gewonnen, zuletzt gab es ein 2:0 in Lecce. Die Tabelle führt Inter zwölf Runden vor Schluss mit einem komfortablen Vorsprung von zehn Punkten auf den Stadtrivalen AC Milan an.
Bodö/Glimt wäre im Erfolgsfall aber gar nicht der erste norwegische Klub, der einen italienischen aus der Champions League wirft. Vor 30 Jahren gab es das schon einmal: Rosenborg Trondheim feierte am 4. Dezember 1996 einen 2:1-Sieg gegen AC Milan, wodurch die Norweger in die K.-o.-Phase aufstiegen und Milan als italienischer Meister ausgeschieden war.
Klare Favoriten
In den anderen Dienstag-Play-off-Duellen sind die Ausgangspositionen vor den Retourpartien klar verteilt. Das Weiterkommen von Newcastle ist durch den 6:1-Auswärtserfolg bei Karabach Agdam Formsache, auch Leverkusen darf aufgrund des 2:0 bei Olympiakos Piräus mit dem Achtelfinale planen. Atletico Madrid geht nach einem 3:3 bei Club Brügge als Favorit in das Heimspiel gegen die Belgier.AHei
