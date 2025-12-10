Doppelpack in der Champions League: Ein Ex-Salzburger geigt auf
Aufatmen bei Ajax Amsterdam. Die Niederländer feierten im sechsten Spiel der aktuellen Champions-League-Saison endlich den ersten Sieg. Ob das 4:2 bei Karabach Agdam noch rechtzeitig kam, wird sich zeigen. Selbst, wenn Ajax die letzten beiden Spiele auch gewinnt wird es mit dem Aufstieg schwierig. Für ein Play-off-Ticket muss man in die Top 24.
Mann des Spiels in Baku war der Israeli Oscar Gloukh mit zwei Treffern. Für den Ex-Salzburger, der im Sommer für rund 15 Millionen Euro nach Amsterdam gewechselt war, waren es die ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber in der Königsklasse. In der Meisterschaft hält er nach 15 Einsätzen bei vier Toren und vier Assists.
Dolberg und Gloukh mit seinem ersten Treffer hatten die jeweilige Führung von Karabach Agdam jeweils ausgeglichen. Gaaei sorgte für die erstmalige Führung der Gäste, Gloukh machte den Sack zu.
