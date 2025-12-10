Europa League in Freiburg: Salzburg droht prominenter Ausfall

Mit nur drei Punkten aus fünf von acht Spielen scheint der Aufstiegszug für Red Bull Salzburg in der Europa League abgefahren zu sein. Beim SC Freiburg kann der Bundesliga-Leader am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) daher eigentlich nur überraschen. Gelingen muss das wohl ohne Trainer Thomas Letsch , der die Reise am Mittwoch krankheitsbedingt nicht antreten konnte. Die unbesiegten Deutschen, Team der ÖFB-Kicker Philipp Lienhart und Junior Adamu , sind Tabellenvierter.

Damit haben sie die direkte Qualifikation für das Achtelfinale, die es für die Top acht gibt, im Visier. Für die nur auf Rang 29 liegenden Salzburger ist gar das Play-off scheinbar in weiter Ferne. Zählbares gab es nur beim Heim-2:0 über die Go Ahead Eagles aus Deventer. Dieser Hoffnungsschimmer verschwand vor zwei Wochen mit dem 1:4 in Bologna, der vierten Niederlage nach einem 0:1 gegen Porto, 0:2 in Lyon und 2:3 gegen Ferencvaros Budapest. Drei Zähler fehlen auf den FC Basel und Rang 24, der das letzte Aufstiegsticket bringen würde. Die Schweizer sind Ende Jänner in Wals-Siezenheim zu Gast, zum Abschluss wartet auf die „Bullen“ das schwierige Gastspiel beim Dritten Aston Villa.