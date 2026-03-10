Auch BVB-Star Chukwuemeka entscheidet sich für Österreich
Was der KURIER am 11. Februar ankündigte, ist nun fixiert. Carney Chukwuemeka steht in Zukunft dem österreichischen Nationalteam von Ralf Rangnick zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat den Verband gewechselt und ist damit bei der Weltmeisterschaft im Sommer für Österreich spielberechtigt.
Die Entscheidung wurde von der FIFA genehmigt.
Chukwuemeka wurde 2003 in Wien geboren. Als Kind zog er mit seinen Eltern nach Großbritannien, wo er fußballerisch geprägt wurde. Er spielte in diversen englischen Nachwuchs-Nationalteams und kickte unter anderem für Aston Villa und Chelsea. Seit 2025 ist er für Dortmund im Einsatz.
Chukwuemeka ist die nächste neue Option für Teamchef Rangnick. Erst vor wenigen Tagen hatte sich Paul Wanner (20) entschieden, künftig für Österreich zu spielen.
