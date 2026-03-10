Auch BVB-Star Chukwuemeka entscheidet sich für Österreich

Was der KURIER am 11. Februar ankündigte, ist nun fixiert. Carney Chukwuemeka steht in Zukunft dem österreichischen Nationalteam von Ralf Rangnick zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat den Verband gewechselt und ist damit bei der Weltmeisterschaft im Sommer für Österreich spielberechtigt.

Die Entscheidung wurde von der FIFA genehmigt.