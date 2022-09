Celtic-Fans verhöhnten Queen: "Klatscht, wenn ihr die königliche Familie hasst"

Fans von Celtic Glasgow haben beim Spiel gegen St. Mirren in der schottischen Fußball-Liga erneut anti-royale Gesänge angestimmt. "Wenn ihr die königliche Familie hasst, klatscht in die Hände", skandierten sie am Sonntag, wie der Sender Sky berichtete. Das hatten sie bereits am Mittwoch beim Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk in Warschau getan und die gestorbene Queen Elizabeth II. mit Spruchbändern verhöhnt.