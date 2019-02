Bye bye, Türkei: Schlusspfiff für das Austria-Trainingslager

Fraglich ist noch, ob Kapitän Alex Grünwald für dieses Spiel schon von Beginn an in Frage kommt nach seiner Wiedergenesung. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass ich schon bald wieder richtig in Form komme und an meine Leistungen aus dem Herbst anschließen kann. Dafür habe ich in der Reha hart gearbeitet“, sagt Grünwald, der sich am 21. Oktober im Heimspiel gegen Sturm Graz an der Schulter verletzte.