Routinierte Veilchen: Älter und noch immer hungrig

Denn sie wissen nicht, die wievielte Vorbereitung sie sich in ihrer Karriere antun. Alexander Grünwald und Michael Madl müssen erst eine Rechenaufgabe erfüllen, ehe sie eine Antwort geben können. „Ich bin seit 13 Jahren Profi, daher ist es wohl meine 26. Vorbereitung“, sagt der Mathematiker in Madl. „Es macht deswegen aber nicht mehr Spaß“, will er sofort hinzugefügt haben. „Da hilft dir auch die Routine nichts.“ Grünwald nickt wissend und zustimmend. „Eine Vorbereitung ist für einen Jungen hart, für einen Alten auch. Aber uns ist jetzt bewusster, dass man dies braucht, um eine Leistung zu bringen.“

Grünwald kehrt zum x-ten Mal von einer Verletzung zurück, zuletzt absolvierte er gegen Roter Stern Belgrad seine ersten Gehversuche. „Ich weiß es zu schätzen, wenn ich auf dem Platz stehen kann und darf. Ich gehe viel bewusster damit um. Mit fast 30 Jahren kann man abschätzen, wie lange man noch seinen Beruf ausüben kann. Ich genieße es jetzt viel mehr.“