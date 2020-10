Bundesliga zufrieden: 20.000 Corona-Tests, nur 43 positiv

Die Fußball-Bundesliga sei mit ihrem Corona-Konzept zufrieden. Wie verlässlich man in Sachen Corona-Prävention sei, bewiesen die Zahlen, schrieb die Liga in einer Aussendung.

Die bisher 64 Spiele (24 Spiele Bundesliga und 40 Spiele 2. Liga), die in der neuen Saison mit insgesamt 84.492 Zuschauern ausgetragen wurden, würden zeigen, „dass die Konzepte funktionieren“, hieß es in der Mitteilung. „Bis dato sind keine Infektionen durch den Besuch eines Bundesliga-Spiels bekannt. Lediglich nach vier Spielen wurde Contact-Tracing ausgelöst, da jeweils ein Besucher in den Tagen nach einem Spiel positiv getestet wurde und damit bereits beim Spielbesuch positiv gewesen sein könnte.“